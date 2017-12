AUDIO – EXCLUSIV / Despre Cupa Campionilor Old Boys, editia a II-a, cu Adrian Troscenco, la Sport Total FM, de la ora 19:00

Gloriile fotbalului romanesc se reintorc in teren pentru a le face o bucurie fanilor. Pe 19 decembrie, la Craiova, se va disputa a doua editie a Cupei Campionilor Old Boys. Unul dintre organizatori, Adrian Troscenco, va fi prezent in Studioul Sport TOTAL FM, vineri, incepand cu ora 19:00, invitat in emisiunea „Fluir final”, moderata de Narcis Drejan.



Dupa o prima editie care a strans cateva sute de spectatori în Sala sporturilor din Chiajna, Cupa Campionilor la Old Boys se muta la Craiova. Peste 4000 de fani sunt asteptati în Sala Polivalenta din Banie. Sport Total FM este unul dintre partenerii media ai evenimentului.

Sustinuta de partenerii Betano, Primaria Craiova si SR Sport-Consulting, Cupa Campionilor va aduna la Craiova echipe de traditie ale fotbalului romanesc, Steaua, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova, Politehnica Timisoara, Jiul Petrosani si FC Arges, fotbalisti si antrenori de legenda, campioni incontestabili ai celui mai iubit sport in toate orasele tarii, dar si Nationala Artistilor.

Cele opt echipe participante au fost impartite in doua grupe, iar meciurile vor dura cate 12 minute.

In Grupa A vor juca Rapid, Universitatea Craiova, Jiul Petrosani si Nationala Artistilor, iar in Grupa B se vor intalni Steaua, Dinamo, Poli Timisoara si FC Arges.

Iata, mai jos, loturile confirmate la aceasta ora de echipele participante:

STEAUA: Martin TUDOR, Petre MARIN, Iulian MIU, Sorin GHIONEA, Rica NEAGA, Nicolae DICA, Mirel RADOI, Sorin PARASCHIV, Valentin BADEA, Victoras IACOB, George OGARARU, Marian ALIUTA.

DINAMO: Florin PRUNEA, Giani KIRItA, Liviu CIOBOTARIU, Daniel FLOREA, Valentin NaSTASE, Florentin PETRE, Daniel IFTODI, Marius NICULAE, Florin BRATU, Ionel DANCIULESCU, Ionut LUPESCU, Andrei MaRGARITESCU.

RAPID: Daniel PANCU, Adrian IENCSI, Stefan NANU, Marius MALDARASANU, Valentin NEGRU, Ionut VOICU, Constantin SCHUMACHER, Cristian DULCA, Valentin BaDOI, Arman KARAMIAN, Daniel NICULAE, Daniel SAVA, Marian RADA.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Silviu LUNG, Valentin DAVID, Silvian CRISTESCU, Corneliu PAPURA, Gheorghe CIUREA, Costica DONOSE, Narcis MOHORA, Pavel BADEA, Gheorghe CRAIOVEANU, Sorin CARTU, Emil SANDOI, Nae UNGUREANU, Aurica TICLEANU, Nicolae TILIHOI.

POLITEHNICA TIMISOARA: Ion ALMASAN, Iosif ROTARIU, Marcel BABAN, Mugur GUSATU, Florin BATRANU, Paul CODREA, Sorin VLAICU, Adrian POPESCU, Doru PLAVITU, Tavi ROSCA, Cristian DANCIA.

JIUL PETROSANI: Leo TOADER, Cristi PUSCAS, Florin CALUGARITA, Vasile MATINCA, Bogdan VIJIALa, Paul TUDOR, Remus MARTA, Sorin GHITAN, Toni SEDECARU, Marius PRISECEANU, Florin CRISTESCU, Viorel STANCU, George SERBAN.

FC ARGES PITESTI: Bogdan VINTILA, Danut COMAN, Vasile POPA, Jean BARBU, Adrian MUTU, Paul CIOBANU, Marius JILAVEANU, Cornel CRISTESCU, Iulian CRIVAC, Marius BILASCO, Cristian BALASA, Sica BARDES, Remus GILMENCEA, Nicolae DItA, Silviu DUMITRESCU.

NATIONALA ARTISTILOR: Aurelian TEMISAN, Adrian ENACHE, Ghedi KAMARA, Tavi CLONDA, Andrei STEFANESCU, Daniel CHIRITA, Jimmy DUB, Rares VARNIOTE, Paul GHEORGHE, Florin LIXA, Cornel PASAT, Marius MITU, Adrian MATEIU, Lucian GHIMISI.