Astra l-a transferat in primavara, dar n-a convins, a fost lasat liber de contract si acum a semnat cu o vicecampioana din Europa!

Readus in Romania la finalul lunii mai, Astra Giurgiu i-a reziliat contractul brazilianului Marquinhos Carioca (25 de ani), dar mijlocasul n-a stat insa mult timp fara echipa. S-a inteles imediat cu Zalgiris, vicecampioana Lituaniei, cu care a semnat un contract pe doi ani.



Fotbalistul care s-a remarcat la Otelul (40 de meciuri – 13 goluri) gratie abilitatilor tehnice nu s-a acomodat la Giurgiu si paraseste din nou Romania dupa mai putin de sapte luni, urmand a fi coleg cu Liviu Antal la Zalgiris.

„Ma bucur ca am facut parte din echipa Astrei, a fost un plus in dezvoltarea carierei mele. Am cunoscut oameni deosebiti si de aceea le doresc multa bafta si rezultate cat mai bune.

Am avut mai multe oferte, insa am ales Zalgiris pentru ca e cea mai mare echipa din Lituania, a jucat in Champions League an de an si este calificata in cupele europene. Singurul meu gand este sa castigam campionatul in sezonul urmator„, a declarat fotbalistul pentru GSP.ro.

21 de meciuri,

un gol si 4 pase decisive a adunat Marqinhos la Astra in toate competitiile

Inainte sa ajunga la Otelul (intre 2013 si 2014), Marqinjos a mai jucat la formatii precum Parana (Brazilia), FK Gabala (Azerbaidjan), River Plate Montevideo (Uruguay), Malucelli (Brazilia) si Toledo (Brazilia).