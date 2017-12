Cristian Ciocan a fost invins categoric de Alexander Povetkin, intr-un meci in care nu a aratat nimic. Rusul a devenit challenger pentru centura WBO

Cristian Ciocan a fost invins de rusul Alexander Povetkin intr-un meci de la categoria grea ce a avut loc la Ekaterinburg (Rusia). A fost un meci slab facut de pugilistul din Galati, care nu a aratat practic nimic. Scorul final a fost 120-108 si 118-108 in favoarea lui Povetkin.

Dupa acest meci, Ciocan a ajuns la patru infrangeri la profesionisti. El are in palmares 22 de victorii.

De partea cealalta, Povetkin a obtinut a 33-a victorie si ramane cu o singura infrangere. Rusul va deveni challenger obligatoriu pentru centura mondiala WBO.

RUNDA 12

Tot Povetkin este cel care are initiativa si trimite pumn dupa pumn. Victoria rusului nu poate fi pusa la indoiala in niciun moment.

RUNDA 11

Pe finalul rundei, rusul trimite o directa puternica direct in figura romanului.

RUNDA 10

Ciocan trimite doua-trei lovituri, insa prea putin pentru a mai conta.

RUNDA 9

Povetkin loveste in continuare, chiar daca nu sunt pumni seriosi, dar castiga fiecare runda

RUNDA 8

Ciocan ramen in continuare prea defensiv și dă drumul la brate foarte greu

RUNDA 7

Ciocan este penalizat cu un punct in aceasta runda, dupa ce a lovit cu cotul. Rusul continua sa loveasca …

RUNDA 6

Romanul devine mai ofensiv, insa tot rusul loveste mai des si mai precis. Prinde din nou un croseu foarte puternic, insa cam atat. In final, a existat un moment in care Ciocan putea sa-l surprinda pe rus, insa gongul a intervenit. La cum au stat lucrurile, Povetkin se va impune la puncte.

RUNDA 4

Povetkin il prinde in corzi pe roman si trimite doua lovituri puternice. Ciocan incearca sa reactioneze si loveste ceva mai mult, insa e in continuare prea defensiv. Pe finalul rundei, rusul il prinde pe Ciocan descoperit cu un croseu de stanga in figura.

RUNDA 3

Ciocan sta prea mult la cutie. Povetkin tine centrul ringului, in timp ce boxerul nostru continua sa evite lupta directa. Romanul prinde 2-3 lovituri in garda rusului, prea putin insa.

RUNDA 2

Povetkin continua sa dea drumul la brate si il prinde descoperit pe Ciocan cu un upercut de stanga si un croseu de dreapta. Românul incearca sa raspunda, insa fara sa il atinga serios pe rus. Povetkin mai leaga un croseu de dreapta cu un upercut si pare sa isi fi adjudecat si runda a doua.

RUNDA 1

O prima repriza de tatonare cu putine lovituri. Cei doi pugilisti mai mult s-au plimbat in ring, cu un mic plus in dreptul lui Povetkin, care a incercat sa loveasca mai mult decat Ciocan.

21:14

A inceput meciul!

Boxerul roman Cristian „Hammer” Ciocan, 30 de ani, va lupta impotriva rusului Alexander Povetkin, 38 de ani, la categoria grea, in cadrul unei gale organizate azi la Ekaterinburg (Rusia).

Evenimentul va putea fi urmarit in direct dupa ora 19:00, pe TV Digi Sport 2.

Invingatorul din meciul Ciocan – Povetkin va boxa apoi pentru titlul mondial WBO impotriva neo-zeelandezului Joseph Parker, 25 de ani.

Sportivul roman este deținatorul titlului european la aceasta categorie, in timp ce adversarul sau din primul meci are in palmares 32 de victorii si o infrangere.

In februarie, Cristian Ciocan l-a invins prin KO tehnic pe britanicul David Price, 34 de ani, si a urcat pe locul 5 in clasamentul WBO la categoria grea, devenind challenger la titlul mondial WBO.