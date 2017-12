Tatal Simonei Halep a dezvaluit secretul fotografiei in care actualul numar 1 WTA apare alaturi de Gica Hagi: „I-a fost rusine sa-l intrebe, dar a doua zi am rezolvat eu problema”

A iesit la iveala povestea din spatele celebrei fotografii in care Simona Halep apare alaturi de celebrul fotbalist Gica Hagi. Cel care a facut lumina a fost chiar tatal Simonei halep, Stere Halep.

„Simona avea 9 ani si fusese la antrenament. Hagi doar ce se retrasese din fotbal si, fiind mare pasionat de tenis, mergea deseori pentru a-si pastra conditia fizica. intr-o buna zi, Simona a venit intr-o suflare acasa, emotionata si mi-a zis: «Tati, stii cu cine m-am intalnit la teren? Cu Gheorghe Hagi!»

Gica era programat sa joace pe acelasi teren, dupa Simona. Am intrebat-o daca a facut o poza cu el si mi-a zis ca i-a fost rusine. A doua zi m-am dus chiar eu, am vorbit cu Gica, iar acesta a facut poza cu mare drag. Si a ramas o poza de istorie pentru sportul romanesc”, a spus Stere Halep pentru fanatik.ro.

La vremea apartitiei pozei, prin 2014, in mass-media a circulat o informatie potrivita careia cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei a fost ajutata financiar la inceputul carierei sale profesioniste de catre Gheorghe Hagi.

Se spunea ca fostul mare fotbalist i-ar fi oferit familiei, cu titlu de imprumut, suma de 500.000 euro, in anul 2012. Se spunea ca banii au fost imprumutati pentru trei ani pe baza unei conventii scrise, fara nicio dobanda, doar cu o conditie. Daca Simona intra in Top 20 in acesti trei ani, atunci suma pe care trebuia sa o returneze familia Halep lui Hagi se dubla.

In replica la aceste informatii, Gheorghe Hagi transmite urmatoarele, prin intermediul unui comunicat de presa postat pe site-ul academiahagi.ro: „Nu s-a pus vreodata problema ca eu sa-i dau bani, fie si cu imprumut, Simonei Halep. Sunt mandru de performantele ei, o admir foarte mult, iar faptul ca si-a construit o frumoasa cariera si a ajuns atat de sus i se datoreaza exclusiv ei si muncii pe care a depus-o. E regretabila aparitia acestui articol care este lipsit de veridicitate in ceea ce priveste numele meu si al sportivei care face cinste acestei tari si de care toti suntem extrem de mandri„.