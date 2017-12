Snooker | Un chinez a reusit al 10-lea break maxim al anului! VIDEO

Chinezul Cao Yupeng (27 ani) a intrat, marti, in topul jucatorilor care au realizat break-ul maxim intr-o competitie oficiala! Performanta a fost realizata in turul inaugural de la Openul Scotian, care se sefasoara in Glasgow. Yupeng este al treilea sportiv chinez care duce la bun sfarsit un „147”, dupa Ding Junhui si Liang Wenbo. Acesta este cel de-al 134 break maxim din intreaga istorie a snookerului profesionist.



„Am facut trei sau patru break-uri maxime la antrenament in ultimele sase luni, asa ca am luat-o ca pe o alta sesiune de pregatire. Orice jucator poate realiza un 147 zilele astea. Li Hang a avut o tentativa frumoasa la Campionatul Regatului. Cred ca partea de constructie a break-ului este buna, dar problema apare la loviturile simple. Si este foarte multa presiune la bilele colorate„, a declarat Yupeng, potrivit site-ului World Snooker.

Lista break-urilor maxime in 2017

1. Ali Carter – German Masters calificari

2. Ross Muir – German Masters calificari

3. Mark Davis – Championship League

4. Tom Ford – German Masters

5. Mark Davis – Championship League

6. Judd Trump – China Open

7. Gary Wilson – Campionatul Mondial – calificari

8. Liang Wenbo – English Open

9. Kyren Wilson – International Championship

10. Cao Yupeng – Scottish Open

Anul 2017 este unul generos din punct de vedere al break-urilor maxime. Este doar al doilea an in care numarul de break-uri maxime ajunge in „double-digits”, dupa recordul din 2011, cu 11 break-uri de 147.

Cao Yupeng, numarul 67 mondial, invingator in fata lui Andrew Higginson, ramane in competitie, luptand in optimi impotriva galezului Daniel Wells.