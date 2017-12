Simona Halep si Irina Begu vor face din nou pereche in proba de dublu a unui turneu WTA, dupa 7 luni!

Site-ul tenisite.info anunta ca cele doua jucatoare din Romania vor face echipa in turneul de la Shenzhen,



Va fi pentru a patra oara cand Halep si Begu vor juca impreuna in circuitul feminin si prima oara dupa semifinala disputata in luna mai la Madrid, acolo unde Simona a castigat titlul la simplu pentru al doilea an la rand.

Cele doua jucatoare au mai putut fi urmarite la US Open, in 2011, si la Hobart, in 2013, fara a avea succesul inregistrat pe zgura din capitala Spaniei.

Atat Halep, cat si Begu se afla si pe tabloul de simplu de la Shenzhen. De altfel, Romania este tara cel mai bine reprezentata la turneul care deschide sezonul 2018 in circuitul WTA. Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu vor fi si ele prezente in China.

Inainte de a merge in China, Simona Halep va participa la un turneu demonstrativ, World Tennis Thailand Championship 2017, pe 23 si 24 decembrie.