Semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin: Suedia – Franta si Olanda – Norvegia

Meciurile din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin s-au incheiat miercuri, Olanda si Norvegia obtinand calificarea in semifinale. Campioana olimpica din 2016, Rusia, a fost eliminata de campioana mondiala Norvegia, iar Cehia, echipa care a batut Romania in optimi, a fost invinsa de Olanda. Anterior, Suedia si Franta s-au calificat in penultimul act al competitiei din Germania, potrivit news.ro.

In partidele din sferturi, de miercuri, s-au inregistrat rezultatele: Olanda – Cehia 30-26 (17-16) si Norvegia – Rusia 24-17 (15-8).

Astfel, Olanda si Norvegia vor juca pentru un loc in finala CM, iar in cealalta semifinala se vor duela Suedia si Franta, calificate inca de marti. Suedia a eliminat Danemarca, cu 26-23 (13-11), iar Franta a trecut de Muntenegru, cu 25-22 (12-10).

Cele doua semifinale sunt programate vineri, iar finalele pentru medalii, duminica, la Hamburg.

Nationala Romaniei a incheiat Campionatul Mondial pe locul 10, dupa ce a fost eliminata in optimile de finala ale competitiei, luni, de reprezentativa Cehiei (27-28).

Clasamentul final pentru pozitiile 9-24 este urmatorul: 9. Serbia, 10. Romania, 11. Spania, 12. Germania, 13. Coreea de Sud, 14. Slovenia, 15. Ungaria, 16, Japonia, 17. Polonia, 18. Brazilia, 19. Angola, 20. Camerun, 21. Paraguay, 22. China, 23. Argentina si 24. Tunisia.