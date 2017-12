Retrospectiva anului sportiv 2017 – martie

Printre performaerii primei luni de primavara calendaristica s-au aflat echipa feminina de handbal CSM Bucuresti, calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dublul tenismanilor Horia Tecau/Jean Julien Rojer, castigator al turneului de la Dubai, Roger Federer, invingator pentru a 90-a oara in competiile ATP, Cristina Neagu si Nikola Karabatic, desemnati handbalistii anului 2016, boxerii Robert Jitaru si Paul Aradoae, campioni europeni under 22. Printre performaerii primei luni de primavara calendaristica s-au aflat echipa feminina de handbal CSM Bucuresti, calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dublul tenismanilor Horia Tecau/Jean Julien Rojer, castigator al turneului de la Dubai, Roger Federer, invingator pentru a 90-a oara in competiile ATP, Cristina Neagu si Nikola Karabatic, desemnati handbalistii anului 2016, boxerii Robert Jitaru si Paul Aradoae, campioni europeni under 22.

– CSM Bucuresti invinge pe danezele de la Team Esljberg in deplasare, scor 25-20, in ultimul meci din grupa B a Ligii feminine a Campionilor la handbal si se califica in sferturile de finala de pe locul al treilea

– Austriacul Marcel Hirscher castiga al saselea Glob Mare de Cristal la schi alpin, egaland-o pe conationala Anne Marie Proell Moser

– Horia Tecau si Jean Julien Rojer triumfa in finala turneuluiui de dublu de la Dubai, 4-6, 6-3, 10-3 cu Rohan Bopanna/Marcin Matkowski, India/Polonia, adjudecandu-si al 13-lea titlu

– Antrenorul Leo Grozavu demisioneaza de la FC Botosani dupa ultima etapa a sezonului regulat

– Cristina Neagu si francezul Nikola Karabatic, desemnati cei mai buni handbalisti din lume in 2016

– Anglia castiga Turneul celor sase natiuni la rugby cu o singura infrangere, 9-13 cu Irlanda

– Romania invinge dupa multi ani Georgia, 8-7 in Rugby Europe Champioship si ocupa locul secund

– Tehnicianul Florin Marin dat afara de la FC Voluntari in play-out si inlocuit de Dinu Todoran

– Roger Federer devine la Indian Wells cel mai varstnic castigator de turnee Masters, la 35 de ani, cucerind al 90-lea titlu ATP din cariera

– Pugilistii Robert Jitaru, categoria 56 kilograme si Paul Aradoae, 81, campioni europeni under 22 la Braila

– Ilie Stan demis de ASA Tg. Mures, dupa infrangerea cu Concordia Chiajna, in locul sau venind Ionut Chirila

– Meciul 1000 pentru portarul italian Gianluigi Buffon la Juventus Torino si nationala tarii sale

– Emeric Ienei si Cristian Topescu, la 80 de ani

– Romania-Danemarca 0-0 in preliminariile CM de fotbal 2018

– Biatlonistul francez Martin Fourcade cucereste al saselea Glob Mare de Cristal consecutiv

– Al treilea mandat pentru Elisabeta Lipa la conducerea canotajului romanesc, primul pentru Laura Badea Carlescu la sefia scrimei

– CSM Digi Oradea pierde primul meci al finalei LEN Cup la polo, 6-12, acasa, cu Ferencvaros Budapesta, ca si Dinamo Bucuresti, 11-12 in Cupa Cupelor

– Politehnica Timisoara (6-5 cu CFR Cluj-Napoca, dupa prelungiri si lovituri de departajare), CSU Craiova, acelasi scor, cu Dinamo Bucuresti, Astra Giurgiu, 3-1 pe terenul Viitorului Constanta si FC Voluntari, 2-1, in fieful celor de la CS Mioveni, printr-un gol marcat de Deac in minutul 90+1

– Poloistii de la Dinamo incheie nedecis, 10-10, returul finalei Cupei Cupelor cu Ferencvaros Budapesta, ratand la mustata obtinerea trofeului

– Austriacul Stefan Kraft castiga Marele Glob de Crisla la sarituri cu schiurile.