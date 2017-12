Piturca este tentat de o revenire in Liga 1, dar clubul la care vrea sa antreneze nu poate sa-i plateasca salariul

Victor Piturca, un apropiat al echipei CSU Craiova si un critic al lui Adrian Mititelu, ar putea reveni in Liga 1 la Universitatea Craiova.



Desi echipa este pe locul 3, Mihai Rotaru, patronul de la CSU Craiova, nu este complet multumit de italianul Devis Mangia, de felul in care gestioneaza vestiarul si de modul in care joaca echipa, si a discutat de mai multe ori in ultima luna cu fostul selectioner, potrivit Fanatik.

Fostul antrenor al Romaniei a cerut un salariu mult prea mare pentru nivelul Ligii 1 (500.000 euro), ceea ce l-a facut pe Mihai Rotaru, patronul de la CSU Craiova, sa sisteze pentru moment negocierile.

”Eu sunt un antrenor scump”, declara Victor Piturca la Telekom Sport, cu ceva vreme in urma, cand se vorbea despre posibilitatea ca el sa preia clubul Dinamo, dupa plecarea lui Contra la echipa nationala.

Ultima echipa din Liga 1 pe care a antrenat-o Piturca a fost Universitatea Craiova intre august 2010 si ianuarie 2011.