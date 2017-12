Paul Codrea, noul antrenor al Ripensiei Timisoara! VIDEO cu prezentarea oficiala

Paul Codrea este noul antrenor al Ripensiei Timisoara. Fostul international a lasat-o pe ACS Ghiroda, in Liga 3, dupa terminarea turului, pentru echipa de pe pozitia a 11-a din Liga a II-a. Codrea se afla la cel de-al treilea mandat ca principal, dupa perioadele petrecute la ASU Politehnica si CS Ghiroda.



Paul Codrea va chema echipa la reunire pe 8 ianuarie 2018 si va programa intre sapte si noua meciuri de verificare, in functie de existenta unui cantonament sau nu.

”Le multumesc lui Radu (n.r. – Radu Suciu, interimarul care i-a predat postul) si clubului Ripensia ca s-au gândit la mine. Ripensia reprezinta un club important, cu prestigiu in tara si in afara. Chiar mi-au scris câtiva suporteri din strainatate pe Messenger. Cand eu am facut primii pasi in antrenorat, ei au pornit ca si club (n.r. – noua Ripensia a fost reinfiintata in 2012). Cred ca la nivelul valorilor si caracterial suntem foarte apropiati. Le multumesc celor de la Ghiroda, cu care am avut o colaborare frumoasa si nu mi-au pus nicio piedica sa vin aici. Aveam planuri mari si cu ei. Sper sa ajut pe partea de copii si juniori aici. daca nu am apucat sa o duc la bun sfarsit la Ghiroda, sper sa o fac aici. Ii multumesc lui Radu Suciu ca mi-a facut o analiza detaliata a lotului. Nu as renunta la nimeni in momentul acesta, trebuie sa facem o analiza buna. Nu pot sa vin cu mesajul ca renunt la jucatori, nici nu ii cunosc pe cei pe care ii am”, a declarat Paul Codrea la prezentare oficiala.

”Avem mare incredere in potentialul lui Paul Codrea, in faptul ca poate sa duca prima echipa a Ripensiei, sa o dezvolte la nivel fotbalistic in asa fel incat sa avem performante notabile”, a spus si presedintele Radu Ienovan.

Paul Codrea a incheiat anul pe locul 9 in „C” cu nou promovata ACS Ghiroda

Noua lui echipa, Ripensia Timisoara, se afla pe locul 11 in Liga a 2-a, cu 25 de puncte acumulate in 21 de etape. Echipa ros-galbena a obtinut sase victorii, sase egaluri si opt infrangeri.