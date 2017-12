Pana la urma, Becali l-a convins pe Iftime pentru transferul lui Morutan! Jucatorul si-ar fi dat si el acordul: „Sa vedem ce vrea si impresarul”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anuntat ca s-a inteles cu Valeriu Iftime pentru transferul lui Olimpiu Morutan (18 ani). Declaratiile omului de afaceri vin in completarea lui omologului sau de la Botosani, care a spus, la randul sau, ca cele doua cluburi s-au inteles.



„Morutan, v-a spus domnul Iftime… Daca domnul Iftime nu v-a spus suma, nu va asteptati de la mine sa va spun. Oferta i-am scris-o cu 700.000, dupa care am mai discutat ceva. Eu m-am inteles cu Botosaniul, numai, acum, am inteles ca el, baiatul, are un impresar care o sa vedem ce vrea. Impresarul ce vrea, sa joace la Botosani, pe 1.000 de euro sau sa joace la Steaua, pe opt, zece mii de euro?

Eu am zis, ii dau 8.000, ca vreau eu sa ii dau. Dar Iftime mi-a spus: «Da dom’le, baiatul a zis ca vine. In perioada asta, pana la vara, vrea sa ii dau eu 4.000 si tu patru». Asa i-o fi bagat in cap impresarul„, a spus Becali la DigiSport.

Şi Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a confirmat intelegerea dintre cele doua cluburi. intr-o interventie telefonica avuta mai devreme, Iftime a spus: ”A fost un dialog cu Gigi Becali. Suntem intr-o zona in care putem face transferul. Mai urmeaza sa vorbesca Steaua cu jucatorul. Intr-un fel, ne-am inteles. Am vorbit cu Becali şi am ajuns la o intelegere legata de suma de transfer. Sunt de acord cu ce imi da Steaua. Exista procente lasate. Ramane pana in vara la Botosani. Trebuie sa joace. Avem sume legate de unde joaca, unde ajunge FCSB, legate de nationala”, a spus Iftime la DigiSport.