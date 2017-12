Mircea Lucescu revine in Romania pentru un curs organizat de Scoala de Antrenori a FRF

In perioada 11 decembrie – 15 decembrie, la Casa Fotbalului, se desfasoara modulul opt al cursului de Licenta UEFA PRO. Vineri, in ultima zi, de la ora 10:00, la invitatia Scolii Federale de Antrenori, Mircea Lucescu, selectionerul echipei nationale a Turciei, le va vorbi cursantilor prezenti in sala.



Participantii la cursurile pentru Licenta UEFA PRO sunt urmatorii: Alexandru Andrasi, Cosmin Barcauan, Octavian Benga, Mugur Bolohan, Sorin Brindescu, Alin Chita, Aristica Cioaba, Sorin Colceag, Mugurel Cornateanu, Nicolae Dica, Laurentiu Dinita, Daniel Dobai, Florin Fabian, Constantin Giurescu, Diego Longo, Iulian Matei, Adrian Mihalcea, Eugen Moldovean, Iosif Nastai, Vasile Neagu, George Ogararu, Constantin Oprescu, Alin Panzaru, Cristian Petre, Ioan Petrescu, Lucian Popa, Ladislau Popovits, Cristinel termure, Aurel Ticleanu, Valeriu Tita.

La cursuri vor participa si posesorii de Licenta UEFA Pro, acestia fiind chemati pentru perfectionarea anuala.

Accesul reprezentantilor mass-media va fi permis vineri, 15 decembrie, in primele 15 minute ale cursului.