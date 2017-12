Inca un campionat de top apeleaza la arbitrajul video. Sistemul VAR va fi utilizat in primele doua ligi!

Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Franta va vota, joi, introducerea asistentei video pentru arbitraj (VAR) in primele doua ligi, incepand din sezonul 2018/2019, informeaza Le Parisien.



Asistenta video va fi folosita in patru situatii: validarea unui gol, a unui penalti, acordarea unui cartonas rosu si stabilirea identitatii unui jucator ce va fi sanctionat.

Sistemul nu este o noutate totala in Franta, el fiind testat la meciuri amicale ale nationalei si la partidele de baraj din campionat. Acesta va fi mai testat in acest sezon in Cupa Frantei si Cupa Ligii, incepand cu meciurile din sferurile de finala.

Proiect initiat de FIFA in 2015, sistemul VAR este folosit in campionatul italian Serie A si in cel german Bundesliga, desi nu sunt putine vocile care-i contesta utilitatea. De anul viitor, VAR va fi introdus in campionatu spaniol LaLiga, dar si in cel roman, Liga I.