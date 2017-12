FCSB si Craiova, echipele cu cei mai multi spectatori la meciurile de acasa in Liga 1

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, echipa cu cel mai mare numar de spectatori la meciurile de pe teren propriu este FCSB, cu o medie de 7.900 de oameni in tribune, iar rivala din „Stefan cel Mare”, Dinamo, ocupa o pozitie rusinoasa in acest top, aflandu-se sub echipe ca Sepsi, Viitorul sau Botosani.

Ros-albii se afla abia pe locul 9 in top, cu o medie de numai 2.100 de spectatori pe meci, sub formatii ca Sepsi, nou-promovata ce joaca in alt oras, Brasov, FC Viitorul sau FC Botosani.

Iata care este clasamentul asistentei din Liga 1:

1. FCSB 7.900 de spectatori

2. Craiova 6.400

3. CFR 5.500

4. Poli Iasi 3.900

5. Botosani 3.800

6. Timisoara 3.300

7. Viitorul 2.500

8. Sepsi 2.400

9. Dinamo 2.100

10. Astra 1.600

11. Chiajna 1.400

12. Juventus 1.200

13. Gaz Metan 1.000

14. Voluntari 900