FCSB a inaintat oferta pentru Morutan, dar FC Botosani e neclintita. Cat a oferit Gigi si ce raspuns a primit

FCSB a facut o noua oferta pentru Olimpiu Morutan, insa FC Botosani nu este prea incantata. Potrivit Gazetei Sporturilor, Gigi Becali a trimis o propunere imediat dupa FC Botosani – FCSB 0-3.



Valeriu Iftimie vrea sa profite de talentul lui Morutan pentru a aduce cat mai multi bani in conturile clubului. in tara, este dorit cu insitenta de FCSB, insa patronul lui FC Botosani poarta discutii si cu echipe din strainatate. Omul de afaceri spera sa iasa cat mai castigat din aceasta licitatie. FCSB a trimis o noua oferta, insa FC Botosani a solicitat si mai multi bani.

Potrivit gsp.ro, propunerea inaintata de Gigi Becali arata asa:

-700.000 de euro, suma de transfer

-300.000 de euro, bonus daca FCSB se califica in grupele Ligii Campionilor in perioada in care Morutan joaca pentru ”ros-albastri”

-200.000 de euro, bonus pentru performanetele jucatorului la echipa de club si la nationala

-20% din profitul pe care FCSB l-ar realiza dintr-o eventuala revanzara a jucatorului. Procenul poate fi rascumparat pentru un milion de euro

FC Botosani este de acord cu sistemul de plata propus de FCSB, dar nu si cu sumele oferite. Astfel, FC Botosani solicita:

-suma de transfer: un milion de euro

-bonus pentru calificarea in grupele Ligii Campionilor sau cele ale Europa League: 800.000 de euro

-bonus de performanta: 200.000 de euro

-20% dintr-un eventual transfer al jucatorului.