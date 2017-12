Comunicat oficial LPF: „Pana la acest moment nu am primit nicio oferta scrisa ferma privind costul implementarii arbitrajului video”

Dupa ce LPF a anuntat la inceputul acestei luni introducerea arbitrajului video pentru cate un meci din fiecare etapa din play-off, forul a facut precizari legate de instalarea tehnologiei necesare.



Intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial, Liga sustine ca a luat legatura cu mai multe firme, insa nu a primit „oferte scrise ferme” referitoare la costurile de implementare.

In ceea ce priveste o serie de declaratii facute de Mircea Sandu zilele trecute, cand fostl presedinte FRF a sustinut ca LPF a avut o oferta din partea unei societati germane pentru instalarea tehnologiei video, insa forul condus de Gino Iorgulescu a ramas pasiv propunerii, comunicatul sustine ca au fost cerute „conditii de exclusivitate cu care LPF nu poate fi de acord„.

„Liga Profesionista de Fotbal tine sa precizeze ca a luat legatura cu mai multe firme pentru a reusi sa implementeze, in cel mai scurt timp, sistemul VAR (Video Assistant Referee). Cu toate acestea, pana la acest moment nu am primit oferte scrise ferme privind costul implementarii acestui sistem.

Referitor si la discutiile din spatiul media, aparute in ultima vreme, facem cunoscut opiniei publice ca, deocamdata, nu s-a concretizat si nu s-a finalizat inca nicio colaborare in acest sens, intrucat au fost cerute conditii de exclusivitate cu care LPF nu poate fi de acord.

Nu putem acorda exclusivitate niciunei firme in acest proiect, deoarece exclusivitatea face automat loc unor suspiciuni in alegerea viitorilor parteneri„, este comunicatul oficial postat pe site-ul oficial al LPF.

Gino Iorgulescu a afirmat ca LPF intentioneaza sa apeleze la arbitrajul video incepand cu play-off-ul acestui sezon, dar se plangea de faptul ca instalarea ar putea costa pana la un milion și jumatate de euro.