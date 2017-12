Anuntul facut de conducerea FCSB-ului: „Va fi un stadion nou, cu o capacitate mai mica!”

Anuntul a fost facut de Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al echipei patronate de Gigi Becali. Fostul mare portar afirma ca CSA Steaua si actuala FCSB nu vor ajunge la niciun un consens. In conditiile in care o promovare a celor de la CSA pana in Liga 1 este una imposibila, dupa parerea lui Duckadam, tot echipa lui Becali va juca pe stadionul din Ghencea.



„Este o problema nationala, pentru ca Steaua reprezinta Romania. Parerea mea este ca nu se mai pune problema de o intelegere cu CSA-ul. Singurul lucru pe care-l prevad este acela ca in trei ani de zile vor fi obligati sa inchirieze stadionul, daca CSA nu va promova an de an, lucru care va fi foarte greu de realizat, daca nu imposibil.

Nu vad alta echipa care sa joace in Ghencea, in afara de FCSB. N-au ce face cu acel stadion, o sa vina tot la noi. Cineva va trebui sa joace acolo si aceea vom fi noi.

Daca CSA-ul nu va promova si nu va ajunge cel putin in prima divizie, lucru care e foarte greu de facut, nu vor putea tine stadionul. Nici cu echipa in liga a doua. Armata nu va putea tine stadionul, nu are buget pentru asta. Nu vad alta echipa sa joace acolo.

Eu cred ca peste doi sau trei ani vom putea juca in Ghencea, va fi un stadion nou, cu o capacitate mai mica. Totul este negociabil. Daca ei nu vor promova, nu cred ca va fi vreo echipa care va veni sa joace acolo in afara de noi”, a declarat Duckadam la DigiSport.