Andrei Ivan a vorbit despre revenirea in Liga 1: „Pentru mine, in Romania exista doar Universitatea Craiova!”

Andrei Ivan ramâne la Krasnodar. Atacantul de 20 de ani a precizat ca nu ia in calcul o revenire in tara si ca isi doreste sa se impuna la echipa la care s-a transferat in vara.



”Nu vreau sa ma intorc in Romania, sunt plecat abia de sase luni. Vreau sa ma impun in Rusia. M-am acomodat, imi place orasul, ma simt foarte bine. Imi mai trebuie putin timp sa prind incredere in mine. Am invatat si limba.

Pentru mine, in Romania exista doar Universitatea Craiova. De ce sa accept o alta oferta? Sunt la Krasnodar, imi e foarte bine acolo. Nu e vorba ca eu as refuza Steaua, o sa o refuze cei de la Krasnodar. Momentam nu vreau in România”, a spus Ivan la Pro TV.

Andrei Ivan s-a accidentat la scurt timp dupa transferul in Rusia si a evoluat in doar patru meciuri pentru FC Krasnodar, in campionat.

Ivan are la Krasnodar un salariu lunar de 29.000 de euro, iar rusii au platit Craiovei trei milioane de euro pentru transferul fotbalistului din Moreni.