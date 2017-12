UCI: „Prezenta unei substante specifice precum salbutamol intr-un esantion nu necesita impunerea unei suspendari provizorii impotriva rutierului!”

Uniunea Ciclista Internationala (UCI) a anuntat ca rutierul Chris Froome nu va fi suspendat provizoriu, dupa un rezultat anormal al analizei cu salbutamol, un medicament utilizat in tratamentul astmului, afectiune de care sufera rutierul.





„UCI confirma ca l-a notificat pe rutierul britanic Christopher Froome de un rezultat anormal al analizei pentru prezenta salbutamolului intr-o concentratie mai mare de 1000ng/ml intr-un esantion colectat in timpul Turului Ciclist al Spaniei, din 7 septembrie 2017. Rutierul a fost informat de acest rezultat la 20 septembrie 2017, iar analiza esantionului B a confirmat rezultatul esantionului A. In principiu, si desi acest lucru nu este cerut de Codul mondial antidoping, UCI semnaleaza sistematic pe site-ul sau incalcari potentiale ale regulilor antidoping cand se aplica o suspendare provizorie obligatorie. Prezenta unei substante specifice precum salbutamol intr-un esantion nu necesita impunere unei suspendari provizorii impotriva rutierului„, a precizat UCI, conform AFP.

Ciclistul Chris Froome a fost supus unui control antidoping la finalul ultimei etape a Turului Spaniei, din septembrie, rezultatul analizei fiind anormal cu salbutamol, un medicament utilizat in tratamentul astmului, afectiune de care sufera rutierul.

Echipa Sky a confirmat ca a fost informata de Uniunea Internationala de Ciclism privind o „concentratie mai mare decat pragul permis” in analiza lui Froome.

Castigator al Turului Frantei in 2013, 2015, 2016 et 2017, Christopher Froome, in varsta de 32 de ani, a castigat si Turul Spaniei in acest an, devenind primul rutier care obtine dubla Turul Frantei – Turul Spaniei dupa 1978.