Tadici sare in apararea lui Ambros Martin: „Nu poate sa conteste nimeni ca este un antrenor bun”

Dupa eliminarea Romaniei in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, Gheorghe Tadici ii ia apararea selectionerului Ambros Martin, dar ii reproseaza ca a convocat doar doi portari pentru aceasta competitie.

De asemenea, fostul selectioner mai vede o problema in timpul limitat al ibericului, avand in vedere faptul ca este si antrenorul unei echipe de club, Gyor.

„Orice se poate spune, numai ca nu este antrenor bun nu. Rezultatele lui, ca a fost la Itxako, la Gyor sau la nationala Ungariei, vorbesc pentru el. Chiar si aici, la nationala Romaniei, are un rezultat bun la Campionatul European de anul trecut (n.r. locul 5). Daca este sa invoci ceva, stai si te intrebi cat are el timp de echipa nationala, in special de selectie, atat timp cat este si la Gyor, intr-o alta tara, intr-o alta cultura, in alt campionat, cu o alta mentalitate si lucreaza cu spuma handbalului din Europa si Brazilia.

Aici este problema: cat are el timp sa se ocupe in afara perioadelor de pregatire centralizata. intrebarea nu este insa noua, ci din momentul in care l-a numit. Insa nu poate sa conteste nimeni ca este un antrenor bun.

Eu am mers de fiecare data pe 3 portari, pentru ca este un post pe care nu ai cum sa faci improvizatie. Apoi, am mers pe jucatoarele cu experienta si valoare. Acum, el la postul de pivot s-a dus cu doua jucatoare, dar una dintre ele era rezerva-rezervei de la Rulmentul… E discutabil acolo daca asta a fost bine. Dar depinde si ce a urmarit, care este filosofia lui sau a secundului Pasca. Am impresia ca acolo s-a consultat cu secundul”, a declarat Gheorghe Tadici, potrivit Digi Sport.