Revine Andrei Ivan la CS U Craiova? Fotbalistul nu exclude aceasta varianta: „De ce nu?”

Andrei Ivan a prins doar 76 de minute in tricoul rusilor de la Krasnodar si o accidentare l-a tinut departe de teren timp de doua luni.

Fotbalistul roman isi doreste sa joace, indiferent de echipa, iar acesta nu exclude o revenire la CS U Craiova, clubul de la care a fost transferat in vara.

”Nu am auzit nimic despre un astfel de transfer. In ultima perioada, m-am concentrat mai mult pe refacere, decat pe ce va fi din iarna. Sunt bucuros pentru ca am revenit pe teren, si sunt complet refacut, dupa aproape doua luni de la operatie. Acum ma pregatesc pentru ultimele meciuri

Daca cei de la Craiova ma vor, si conducatorii mei vor fi de acord, de ce nu? Dar, asta, vedem. Acum ma pregatesc pentru ultimele meciuri ale echipei mele din acest an. Pe 14 decembrie vin in tara si voi fi prezent pe noul stadion la meciul cu CFR Cluj”, a spus Andrei Ivan, potrivit Telekom Sport.