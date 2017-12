Retrospectiva anului sportiv 2017 – februarie

Luna februarie n-a fost favorabila sportivilor romani. La FOTE de Iarna de la Gyor nu s-a obtinut nicio medalie, Lucian Bute a cedat prin KO meciul cu columbianul Eleider Alvarez, desfasurat la Quebec, Simona Halep s-a retras in sferturile turneului WTA de la Skt. Petersburg, iar echipa de Cupa Davis a tarii noastre a pierdut meciul cu Belarus in turul al doilea. Rezultate bune au obtinut echipa Romaniei, locul 4 la Mondialele de sanie pe piste naturale de la Vatra Dornei si echipa feminina de handbal CSM Bucuresti in grupa B a Ligii Campionilor. Luna februarie n-a fost favorabila sportivilor romani. La FOTE de Iarna de la Gyor nu s-a obtinut nicio medalie, Lucian Bute a cedat prin KO meciul cu columbianul Eleider Alvarez, desfasurat la Quebec, Simona Halep s-a retras in sferturile turneului WTA de la Skt. Petersburg, iar echipa de Cupa Davis a tarii noastre a pierdut meciul cu Belarus in turul al doilea. Rezultate bune au obtinut echipa Romaniei, locul 4 la Mondialele de sanie pe piste naturale de la Vatra Dornei si echipa feminina de handbal CSM Bucuresti in grupa B a Ligii Campionilor.

– Echipa masculina de baschet CSM CSU Oradea, eliminata in optimile FIBA Europe Cup de Muratbey Usak Sportiv din Turcia, 82-72 acasa, 82-108 in deplasare

– Mihai Stoichita, director tehnic la Federatia Romana de Fotbal

– Dorin Rotariu, la FC Brugge, pentru 2,2 milioane de euro

– Romania invinsa de Bealrus la Minsk, 2-3, in primul tur al grupei 1 valorice a zonei Europa-Africa a Cupei Davis

– Simona Halep s-a retras in sferturile turneului WTA de la Skt. Petersburg, datorita recidivei unei accidentari

– Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti castiga in deplasare, 24-21 cu Krim Mercator Ljubljana, Slovenia si apoi in propria arena, 33-25 cu Team Esbjerg, Danemarca in grupa B a Ligii Campionilor

– Manchester United cucereste Cupa Ligii Angliei, 3-2 cu Southampton

– Sergio Ramos, la meciul 500 pentru Real Madrid in partida cu Celta Vigo

– Americanca Lindsey Vonn, cea mai varstnica medaliata mondiala la schi alpin, la 32 de ani si 117 zile

– Astra Giurgiu rateaza calificarea in optimile Europa League, dupa 2-2, pe teren propriu si 0-1 in fieful formatiei belgiene Genk

– Lucian Bute, 37 de ani, invins prin KO in repriza a cincea de columbianul Eleider Alvanez, la Quebec, ratand sansa de a deveni challenger la centura WBC

– Cosmin Gusa, ales presedinte al Federatiei Romane de Judo

– Calin Gavrus, fost polois, noul presedinte al federatiei de specialitate

– Dorinel Munteanu, demis dupa numai doua luni de la conducerea tehnica a echipei irakiene de fotbal FC Zakhot

– Cristi Chivu, observator tehnic la UEFA

– Nationala „frunzei de stejar”, egal, 13-13 cu Spania si infrangere, 38-41 cu Germania, in Rugby Europe Championship

– Dublul Adina Diaconu-Andreea Dragoman, argint la Europenele under 23 de tenis de masa de la Soci

– Cvartetul compus din Anisoara Hotopila, Adrian Filimon, Ciprian Tazlauanu, Bogdan Morosanu, la un pas de podiumul Mondialelor de sanie pe piste naturale de la Vatra Dornei in proba pe echipe

– Sportivii romani revin fara medalii de la FOTE de Iarna de la Gyor, reusind doar trei clasari in Top 6 la echipe mixte sarituri cu schiurile, short track, 500 metri si snowboard.