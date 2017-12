Real Madrid debuteaza la Cupa Mondiala a Cluburilor 2017 impotriva lui Al Jazira

Real Madrid si Al Jazira se intalnesc in premiera, in aceasta seara, de la ora 19:00, in a doua semifinala de la Campionatul Mondial al Cluburilor, care se desfasoara luna aceasta la Abu Dhabi. Prima finalista este Gremio Porto Alegre, detinatoarea Cupei Libertadores, care a invins, marti, cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), dupa prelungiri, formatia mexicana CF Pachuca, campioana CONCACAF. Unicul gol al partidei a fost reusit de Everton (95).

Real Madrid ar putea deveni prima echipa care castiga doi ani la rand Mondialul Cluburilor

”Galacticii” au trecut cu bine de esecurile cu Girona (La Liga) si Tottenham (Champions League, grupe) si au legat 8 meciuri fara infrangere

19 goluri a marcat Real Madrid in ultimele sase partide oficiale

Al Jazira, echipa tarii gazda, s-a calificat in semifinale, dupa doua victorii cu 1-0 in meciurile cu Urawa si Auckland City.

Gremio intentioneaza sa devina prima echipa neeuropeana care castiga trofeul, dupa Corinthians Sao Paulo, care in 2012 o invingea in finala pe Chelsea Londra.

Castigatoarea trofeului va fi recompensata de FIFA cu un cec in valoare de cinci milioane dolari (4,2 milioane euro). Premiul rezervat finalistei se ridica la 4 milioane dolari (3,6 milioane euro), in timp ce ocupanta locului al treilea va incasa 2,5 milioane dolari (2,1 milioane euro). Ocupantele locurilor 4-6 vor primi si ele premii cuprinse intre 1 si 2 milioane dolari, forul fotbalistic mondial suportand totodata toate cheltuielile legate de deplasarea si cazarea echipelor participante.

Meciul pentru locul 3 si finala se vor disputa sambata, 16 decembrie.