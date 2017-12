Procurorii l-au audiat pe Ionut Negoita in cazul de frauda de aproape 4 milioane de euro

Patronul lui Dinamo, Ionut Negoita, a fost, miercuri, la Parchetul Bucuresti, pentru a fi audiat de procurori pentru in cazul de bancruta frauduloasa in care e acuzat ca ar fi comis o frauda de 18 milioane de lei, adica aproximativ 3,9 milioane de euro.

„Inca mai caut cumparator pentru Dinamo”, a spus omul de afaceri, atunci cand a iesit de la audieri, preferand sa se abtina de la alte comentarii. In momentul in care a anuntat, la inceputul lunii noiembrie, ca e gata sa vanda clubul Dinamo, Negoita era sigur ca aceste acuzatii grave nu ar afecta tranzactia.

Acuzatiile aduse lui Ionut Negoita se refera la perioada 2014-2016, cand clubul a fost in insolventa. Finantatorul clubului bucurestean este acuzat ca, in momentul intrarii in insolventa, ar fi ascuns, impreuna cu administratorul special al clubului, active in valoare de 18 milioane de lei, care nu au fost cuprinse in planul de reorganizare, fiind prejudiciati creditorii societatii.

Acuzatia de bancruta frauduloasa se aplica unei persoane care falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia, infatişeaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate sau instraineaza, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active. Daca este gasit vinovat, acuzatul poate primi o pedeapsa cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Digi Sport