Mai mult ca sigur, Ianis Hagi va fi imprumutat de Fiorentina: „A progresat fizic, dar are nevoie de meciuri”

Ianis Hagi o va parasi pe Fiorentina in pauza competitionala din iarna, el urmand a fi imprumutat la o alta formatie.

Dupa ce nu a prins nici macar un minut in acest sezon de Serie A, fiul „Regelui” isi cauta o echipa la care sa aiba mai multe oportunitati de a juca.

Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, sustine ca decizia de a pleca de la echipa toscana este deja luata, singura necunoscuta fiind clubul la care va ajunge in ianuarie.

„Ianis va pleca de la Fiorentina in luna ianuarie. El are nevoie de meciuri. Am vazut parametrii fizici de cand a ajuns la Fiorentina si pe cei de acum si este o schimbare radicala, a progresat enorm. Dar el are nevoie de meciuri, trebuie sa joace„, a spus Contra la ProX.

Ianis Hagi a ajuns la Fiorentina in urma cu un an si jumatate si nu a prins decat doua meciuri in Serie A in aceasta perioada.

Desi a jucat constant bine la echipa de tineret, atacantul in varsta de 19 ani nu a primit prea multe sanse la seniori, motiv pentru care vrea sa plece.

Sambata, 9 decembrie, fiul „Regelui” a evoluat pentru Fiorenina U-19 in duelul castigat de echipa viola pe terenul lui Genoa , scor 3-0. Ianis a marcat in minutul 10 cu un sut din interiorul careului.

El este dorit de Pescara, in Serie B, dar si de echipa tatalui sau, FC Viitorul, de unde a plecat in Italia.

Fiorentina l-a achizitionat pe Ianis Hagi in vara lui 2016 contra sumei de 2 milioane de euro.