Lucian Sanmartean il incurajeaza pe antrenorul fostei sale echipe: „Dica va face fata oricarei presiuni”

FCSB va juca in saisprezecimile Europa League impotriva echipei Lazio, dar Lucian Sanmartean are incredere in antrenorul ros-albastrilor, Nicolae Dica.

„Magicianul” a jucat contra italienilor pe vremea cand evolua la Vaslui, in anul 2009, iar echipa moldoveana a reusit sa obtina doua puncte din dubla mansa cu Lazio.

In ceea ce priveste presiunea pusa pe umerii lui Nicolae Dica, Sanmartean este de parere ca tanarul tehnician se va descurca indiferent de situatie.

„Am jucat contra lor. Am simtit cat de importante sunt echipele din Italia, cu un fotbal total si e un adversar dificil pentru Steaua. Dica va face fata oricarei presiuni. Chestiile care se pun in spatele lui sunt niste chestii fabricate. Eu cred ca Dica nu va avea nicio problema sa faca performanta cu acest club”, spune Sanmartean, potrivit Telekom Sport.