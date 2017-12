Ionut Popa da vertictul: „Echipele astea se bat pentru titlu, asa vad eu”

Ionut Popa, antrenorul formatiei ACS Poli Timisoara, a analizat lupta pentru titlu si considera ca sunt doua echipe favorite care isi vor disputa primul loc in play-off.

„Am jucat ultima data cu CFR, am avut toata echipa la dispozitie… Am pierdut 1-0, dar am vazut o echipa organizata complet. Cand primesti gol, e foarte, foarte greu sa-i mai dai si tu gol. E ca o echipa italiana, se vede ca Dan Petrescu a fost la Foggia si a luat ceva pe acolo. Ca valoare individuala, ca joc, cea mai buna e Steaua. Dar Steaua are sincope. CFR e ca metronomul, veti vedea ca o sa bata si la Craiova.

Craiova are doi sau trei fotbalisti de baza, iar jocul e construit pe baza lor, ati vazut si la Medias. Daca nu joaca cei trei din fata (n.r. Baluta, Mitrita si Gustavo), e greu. Daca ei nu prind o zi buna, echipa e subtire! Steaua si CFR Cluj se bat pentru titlu, asa vad eu!”, a spus Popa, potrivit Telekom Sport.