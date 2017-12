EXCLUSIV / Cristian Tanase: „Vrem sa avem jucatori in prima Liga I crescuti in centrul nostru de copii si juniori”

Cristian Tanase, presedintele formatiei Concordia Chiajna, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului ilfovean.

„Inca nu am discutat 100% pentru schimbarea suprafetei de joc, dar este o varianta. Vrem sa ne pregatim viitorul sezon, in care sa putem aborda si noi accederea in play-off.

Avem mare nevoie de o victorie cu Gaz Metan, pentru ca am pierdut foarte multe puncte. Nu ne mai permitem sa facem un pas gresit. Meciul cu Gaz Metan va fi unul dificil, sunt pe un tren ascendent.

Avem jucatori crescuti in propria curte care au debutat pentru prima echipa, dar noi ne dorim mai mult. Vrem sa avem jucatori in prima Liga I crescuti si adusi din centrul nostru de copii si juniori„, a declarat Cristian Tanase in cadrul emisiunii „Trafic Sport.