EXCLUSIV / Cristian Gatu a mers pe mana Romaniei si a pierdut toate pariurile: „Am platit tot!”. Ce a spus despre eliminarea din „optimile” CM de handbal feminin si pe cine vede vinovat

Romania a parasit inca din „optimi” Mondialul de handbal feminin din Germania. Jucatoarele pregatite de spaniolul Martin Ambros au pierdut la ultima faza cu Cehia, desi au condus tot meciul. Cristian Gatu, 72 de ani, fostul presedinte al Federației Romane de Handbal si fost mare international, spune ca selectia a fost gresit facuta, dar nu il vede peselectioner vinovat pentru acest aspect.



„Am platit pariurile pe care le-am pus pe echipa noastra …

Speram sa trecem repede peste aceasta eliminare. Sa vedem cu cine vom merge mai departe. Eu n-as fi renuntat atat de repede la Paula Ungureanu si Oana Manea …

Cred ca selectia nu s-a facut in mod corect. Pe vremea mea se facea selectia asa: venea antrenorul, sustinea un program in fata Comisiei Tehnice, alcatuita de cei mai valorosi antrenori din campionatul intern, apareau propunerile si acolo se stabilea si lotul final.

De data asta, cateva fete au fost lasate acasa, Chintoan, Chiper, Curea si nu cred ca Ambros are mare vina, pentru ca el a venit si a anuntat ca echipa i-a fost facuta.

Momentul psihologic s-a produs cand fetele s-au vazut egalate.

Eu n-as fi fost de acord cu acea prestatie in fata Frantei, nu tratam meciul asa, iar asta ne-a afectat in meciul urmator. Am decis sa cedat inca din start, pentru odihna.

Pe Suedia vad castigatoare!

Cred ca time-out-urile tinute de Ambros in engleza nu ajuta prea mult pe fetele noastre, care pana se dezmeticesc trece un timp …”, a declarat Cristian Gatu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.