Danciulescu, despre plecarea de la Dinamo: „Am fost la Iasi, m-am intalnit cu Flavius Stoican si cu primarul”

Ionel Danciulescu si-a anuntat in urma cu ceva timp plecarea de la Dinamo si a marturisit ca se va intalni cu cei de la CSM Poli Iasi.

Oficialul a dezvaluit ca a luat masa cu Flavius Stoican, antrenorul moldovenilor, si cu primarul din Iasi, dar este hotarat sa isi continue treaba in Stefan cel Mare, cel putin pana la sfarsitul vacantei de iarna. Danciulescu a dat de inteles ca inca este deschis pentru discutii in ceea ce priveste mutarea la Iasi.

”Deocamdata sunt aici, vreau sa-mi fac treaba cat mai bine, mai e un meci si vine vacanta, asa ca sper sa castigam in ultima runda la Timisoara.

E adevarat, am fost la Iasi, m-am intalnit cu prietenul meu Flavius si am vorbit foarte mult, la masa. M-an intalnit si cu primarul Iasului, dar discutia nu a durat mai mult de 10-15 minute.

Am stat de vorba cu primarul, dar nu am vorbit nimic de salariu, nu am pus astfel de intrebari. Nu am discutat nimic concret, le-am spus ca vorbim la iarna.

Vreau sa termin ce am inceput aici la Dinamo, apoi va veni vacanta si vom vedea ce va fi.

Cei de la Dinamo stiu. Am avut acum doua saptamani o discutie cu domnul Negoita, in care i-am mai spus si alte lucruri, pe care am simtit ca trebuie sa i le spun. Dar, deocamdata, nu am luat o decizie”, a spus Danciulescu, potrivit Digi Sport.