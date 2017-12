CS „U” Craiova a platit 700 de mii de euro pentru transferul fotbalistului adus in vara sub forma de imprumut!

Universitatea Craiova a dat prima lovitura pe piata transferurilor si a cumparat un jucator lansat de Gica Hagi in fotbalul mare. Italienii de la Il Centro anunta ca oltenii au perfectat transferul lui Alexandru Mitrita.



Mijlocasul de 22 de ani a fost imprumutat de olteni, in vara, de la Pescara, in contract existand o clauza pentru transferul sau definitiv in valoare de 700 de mii de euro.

Potrivit jurnalistilor italieni, presedintele Pescarei a fost zilele trecute in Romania si a semnat acordul de transfer definitiv al jucatorului luat de la Academia Hagi cu jumatate de milion de euro.

Alexandru Mitrita a fost lansat in fotbalul mare de Viitorul lui Gica Hagi, dupa evolutiile bune din tricoul campioanei venind si transferul in Serie B.