CFR Cluj a decis soarta lui Omrani: „Nu va pleca la FCSB, mai are doi ani de contract cu noi”

In urma cu putin timp, finantatorul FCSB-ului a anuntat ca doreste sa il transfere pe Billel Omrani de la CFR Cluj, dar oficialii clubului ardelean au anuntat ca francezul nu este de vanzare.

Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, a vorbit despre situatia fotbalistului si a anuntat ca echipa se bazeaza pe serviciile lui Omrani.

„Omrani nu pleaca la FCSB, are contract doi ani de zile cu noi si e un jucator extrem de important pentru noi. Am avut incredere in el, am reusit sa-l facem sa inteleaga valoarea pe care o are. Daca e concentrat 100%, poate deveni cel mai bun din Romania”, a declarat Bogdan Mara, potrivit Digi Sport.

La inceputul acestei luni, si presedintele Iuliu Muresan si-a exprimat dorinta de a-l pastra cel putin pana in vara pe Billel Omrani: „Omrani mai trebuie sa joace, nu ar fi bine sa-l dam in iarna. Daca el continua asa pana la vara, pentru ca si-a schimbat vizibil atitudinea, suma va creste si noi asta speram. Sa nu uitam ca e un jucator de doar 24 de ani”.