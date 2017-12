Cel despre care Cornel Dinu afirma ca „se farama pamantul cand alearga” va juca in Rusia! Cat va incasa Dinamo

Dupa aventura avuta la Getafe, Paul Anton a revenit in „stefan cel Mare” in vara, iar bistriteanul in varsta de 26 de ani se va desparti din nou de FC Dinamo Bucuresti in pauza competitionala din iarna. Conform celor de la prosport, capitanul si gogheterul „cainilor” s-a inteles miercuri dimineata cu Anji Mahacikala, echipa care evolueaza in prima liga din Rusia.

Trupa care ocupa pozitia a 15-a in clasamentul din Rusia, cu 19 puncte dupa 20 de etape jucate, ii va plati lui Ionut Negoita, patronul celor de la FC Dinamo Bucuresti, 500.000 de euro . Mai mult, Paul Anton va pleca la Anji Mahacikala in urmatoarele zile pentru a efectua vizita medicala.

Paul Anton va avea ocazia de a juca la o echipa pentru care au mai evoluat in trecut fotbalisti precum Roberto Carlos, Samuel Eto’o, Willian (in prezent la Chelsea), Lassana Diarra sau Yuri Zhirkov, dar si Nicolae Stanciu, fostul capita de la Rapid Bucuresti, si Lacina Traore, fostul atacant al formatiei CFR Cluj.

Cotat de site-urile de specialitate la 1.000.000 de euro, Paul Anton a ajuns la FC Dinamo Bucuresti pe 7 septembrie 2015 iar contractul acestuia cu trupa din „stefan cel Mare” se incheia pe 31 decembrie 2017. Pe parcursul carierei, fotbalistul a mai evoluat pentru Getafe, Pandurii Targu Jiu, Gloria Bistrita, FCM Targu Mures si Delta Tulcea.

„Anton asta, saracul, e un chin cand alearga. Se farama pamantul. E un dezastru! Nu au nici Miriuta, nici Negoita ce sa faca”, spunea Cornel Dinu, dupa Dinamo – Viitorul 0-4.