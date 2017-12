Cei mai buni canotori ai anului 2017 au fost premiati in cadrul unei gale organizate de conducerea federatiei de specialitate la hotelul Marshall din Capitala, in prezenta ministrului Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a presedintelui COSR, Mihai Covaliu, a reprezentantilor cluburilor din tara, sponsorilor, partenerilor si mass-media.

Amfitrioana Elisabeta Lipa, presedintele federatiei, aprecia ca a fost „un an extraordinar, in care s-a trecut de la agonie la extaz, pana la cucerirea unui numar record de medalii, 33, dintre care 21 din cel mai stralucitor metal, opt de argint, patru de bronz. La care s-a adaugat trofeul de aur obtinut la Cupa Mondiala de la Lucerna de echipajul feminin de 8+1”. Echipaj care a urcat apoi, dupa o pauza de 18 ani, pe prima treapta a podiumului la campionatele lumii gazduite de localitatea americana Sarasota, unde s-a impus si echipajul de dublu vasle categoria usoara Ionela Lehaci-Gianina Beleaga, campioane si la Mondialele de tineret under 23 de la Plovdiv. De retinut ca dintre cei 30 de sportivi romani care au concurat in SUA 16 au fost debutanti.

Toti performerii au primit plachete si buchete de flori, alaturi de antrenorul coordonator Dorin Alupei si de tehnicienii loturilor. Ca si cele mai bune cluburi de juniori, CSS Orsova, CSM Calarasi si de seniori, Dinamo, CSA Steaua si Olimpia Bucuresti. O distinctie speciala a fost acordata noii sectii de canotaj si kaiac-canoe de la CSM Bucuresti, de care se ocupa Daniel Stoian, consilier al directorului Gabriela Szabo.

Nu au fost uitati principalii sponsori, parteneri, dar si personalitati ca Sanda Toma Urichianu, Valeria Racila von Groningen, Ecaterina Oancea, campioane olimpice in 1980, prima, respectiv 1984, antrenorul Victor Mociani, acum in varsta de 83 de ani, care a pregatit lotul national in perioadele 1977-1984, 1989-1995, Elena Francu, pentru cariera in management sportiv, arhitectul Sebastian Adamovic si Televiziunea Romana, pentru promovarea canotajului romanesc.

Au prezentat Adrian Enache si Monica Bucur Stoian, redactor la TVR.