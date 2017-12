Bonusuri suplimentare de la UEFA pentru cinci echipe din Liga 1 care au evoluat in sezonul 2015-2016 al cupelor europene!

Participarea in cupele europene poate aduce bani in conturile cluburilor si dupa un an. O confirma masura UEFA de a redistribui banii obtinuti din amenzile acordate pentru nerespectarea fair play-ului financiar. Iar de aceasta decizie au profitat si cele doua echipe din Liga 1 care au evoluat in sezonul trecut in grupele Europa League, Astra Giurgiu si FCSB.



In sezonul 2016/17, UEFA a strans aproape 6,5 milioane de euro din sanctiunile date cluburilor care au incalcat fair play-ul financiar. 80% din aceasta suma a fost redistribuita catre echipele care au jucat in grupele UCL su UEL in stagiunea precedenta.

Astfel, Astra si FCSB, ambele calificate in grupele UEL, au primit aproape 80.000 de euro. Mai exact, 78.300 de euro, noteaza digisport.ro.

Si celelalte cluburi din Liga 1 care au reprezentat Romania in editia trecuta a cupelor europene au primit bani de la UEFA. Restul de 20% din suma amintita mai sus a fost redirectionata catre echipele care au fost eliminate in tururile preliminare.

In cazul Romaniei, aceste formatii au fost Pandurii Tg. Jiu, Viitorul si CSM Poli Iasi. Toate au incasat cate 8.540 de euro.