AUDIO – EXCLUSIV / Marcel Puscas, despre candidatura la sefia FRF: „Nemultumirea mea este mare si singura solutie este sa ma inham eu sa ajut fotbalul romanesc”

Marcel Puscas si-a anuntat candidatura la sefia Federatiei Romane de Fotbal si a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre motivele ce l-au determinat sa faca acest pas.

„Nu este o candidatura impotriva cuiva. Este o candidatura pentru a solutiona niste probleme ale fotbalului romanesc care dainuie de 28 de ani. Sigur ca vor fi mai multi candidati, fiecare are dreptul sa o faca. Nemultumirea mea este mare, pentru ca nu s-a reusit in ultimii patru ani, timp in care eu am sprijinit actuala conducere, sa se aduca innoiri in fotbalul romanesc si sa se reduca neajunsurile.

Am zis ca daca nici cu persoana pe care am ajutat-o nu se poate, atunci singura solutie este sa ma inham eu la treaba, sa ajut fotbalul romanesc. Eu am 27 de ani de experienta in administratia privata. FRF este casa cluburilor de fotbal din Romania, nu poti sa faci ce vrei tu cu banii oamenilor.

Mi-am cerut scuze public pentru sprijinul pe care l-am acordat in 2014 domnului Burleanu. Nu mai este cazul.

E prematur sa vorbim despre sondajele din tara. Asteptam sa isi anunte toti candidatura. Vor fi oameni noi, eu nu vreau sa ma gandesc la absolut nimic. O sa imi vad de drumul meu si o sa incerc sa conving lumea sa fie de acord cu mine”, a declarat Marcel Puscas in cadrul emisiunii „Fluier final”.

