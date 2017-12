Analiza antidoping anormala pentru Chris Froome, inaintea ultimei etape din Turul Spaniei 2017! Cum se apara rutierul

Ciclistul britanic Chris Froome a fost supus unui control antidoping la finalul ultimei etape a Turului Spaniei, din septembrie, rezultatul analizei fiind anormal cu salbutamol, un medicament utilizat in tratamentul astmului, afectiune de care sufera rutierul, anunta theguardian.co.uk!





Chris Froome obtinuse autorizatie de uz terapeutic pentru salbutamol in 2013 si 2014, dupa cum dezvaluise grupul de hackeri rusi Fancy Bears.

Echipa Sky a confirmat ca a fost informata de Uniunea Internationala de Ciclism privind o „concentrare mai mare decat pragul permis” in analiza lui Froome care sufera de astm, probleme care i s-au agravat inaintea inceperii Turului Spaniei.

„Se stie ca eu am astm, iar eu cunosc toate regulile. Folosesc un inhalator pentru a-mi controla simptomele si stiu sigur ca voi fi testat in fiecare zi in care evoluez. Simptomele de astm s-au inrautatit in timpul Turului Spaniei, astfel ca am urmat sfatul doctorului care mi-a spus sa cresc doza de salbutamol. Ca de fiecare data m-a asigurat ca nu am folosit mai mult decat doza permisa. Imi iau rolul de lider in sport foarte in serios. UCI are absoluta dreptate sa examineze rezultatele testelor si, impreuna cu echipa, voi oferi informatiile necesare„, a spus Froome intr-un comunicat al echipei Sky.

Se pare ca in testul de urina prelevat de la Froome la 7 septembrie s-a descoperit ca nivelul de salbutamol a fost de 2,000 nanograme pe mililitru, iar Agentia Mondiala Antidoping accepta 1,000 nanograme pe mililitru. Dupa regulamentul UCI, titlul ar trebui sa-i fie retras, iar rutierul sa fie suspendat doi ani de zile. Ramane de vazut decizia care se va lua.

Castigator al Turului Frantei in 2013, 2015, 2016 et 2017, Christopher Froome, in varsta de 32 de ani, a castigat si Turul Spaniei in acest an, devenind primul rutier care obtine dubla Turul Frantei – Turul Spaniei dupa 1978.