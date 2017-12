VIDEO | Florin Gardos a fost amendat la Southamton, iar suma i-a fost crescuta ulterior de cinci ori!

Florin Gardos nu stie cat va mai ramane la Southampton, pentru ca a realizat ca nu are prea multe sanse sa joace in Premier League, asa ca isi cauta o alta echipa din Europa, dar la care sa poata aduna minute in teren.

Totusi, atmosfera din vestiarul lui Southampton este una extraordinara. Fotbalistii stiu sa se distreze chiar si atunci cand sunt amendati. Ultima victima a fost chiar romanul, care a primit o amenda si a fost nevoit sa mearga la „Roata Norocului”, acolo unde taxa i-a fost marita de cinci ori.

”La noi, in Regulamentul de Ordine Interioara, sunt stipulate niste amenzi in valoare de 50-100 de lire sterline pentru cei care nu baga echipamentul in cosul de rufe, pentru cei care vin in papuci la masa si alte chestiuni de acest gen.

Cei care sunt amendati trebuie sa se duca la Roata Norocului, aflata in vestiar, si sa traga de ea. si poate sa iasa amenda X5, X3, X2, se poate sa nu platesti nimic, depinde de ce iese pe roata. La mine a fost X5 (n.r. – rade).

Banii stransi raman la capitanul echipei si cand se aduna o suma consistenta iesim cu totii la masa. Este o chestiune mai mult pentru atmosfera”, a explicat Gardos, potrivit Digi Sport.