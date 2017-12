VIDEO | Daniel Niculae a dezvaluit care a fost cel mai frumos moment trait in anul 2017: „A fost clipa de glorie de anul acesta pentru mine”

Daniel Niculae, capitanul Academiei Rapid in Liga a IV-a, a dezvaluit care a fost cel mai frumos moment trait de el in anul ce sta sa se incheie. Rapidistul a marcat derby-ul cu Steaua disputat in premiera de la infiintarea celor doua clubul ce activeaza in cel de-al patrulea esalon.

„Pentru mine, clipa de glorie de anul acesta a fost cand am vazut un stadion plin la un derby Rapid – Steaua in Liga a IV-a. 12.000 de spectatori, mult peste ce se intampla in Liga I.

Rapid e un club aparte. Suporterii ne dau putere. Rapidistii ma felicita pentru ceea ce am reusit din vara pana acum. Le-am readus speranta” , a spus Daniel Niculae la Rock FM.