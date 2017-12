Vasile Miriuta, dupa victoria cu FC Voluntari: „Sunt putin ingandurat. Suntem la mana noastra”

Dinamo s-a impus cu scorul de 2-0 in fata celor de la FC Voluntari, intr-un meci ce a contat pentru etapa cu numarul 21 a Ligii I si s-a apropiat la un punct de play-off, dupa ce CSM Poli Iasi a fost invinsa de Sepsi.

Vasile Miriuta s-a declarat multumit de jocul echipei, dar este ingrijorat in ceea ce urmeaza. Tehnicianul a marturisit ca nu il intereseaza ce fac celelalte echipe, ci se axeaza doar pe bunul mers al trupei din subordine.

”Am facut o prima repriza foarte buna, puteam sa mai marcam. In a doua repriza am gestionat rezultatul. Voiam trei puncte astazi, nu sa castigam cu 4-0 sau 5-0. Aproape toata linia de fund este suspendata si Anton, la mijloc, pentru meciul cu Timisoara. Trebuia sa castigam astazi. Sunt putin ingandurat astazi, imi lipsesc patru jucatori pentru urmatorul meci. Claudiu Niculescu este un antrenor bun, care a dovedit asta pana acum, castigand Cupa Romaniei. Jocul s-a decis in prima repriza. Noi am facut cea mai buna repriza a noastra!

Suntem la mana noastra nu trebui sa ne intereseze ce fac celelalte echipe. Nu trebuie sa ne culcam pe ureche si nu trebuie sa ne ne gandim la vacanta, pentru va com avea un meci greu la Timisoara”, a spus Vasile Miriuta la Telekom Sport.