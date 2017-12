Timisorenii castiga la Oradea dupa cinci ani in Liga Nationala masculina!

Patru echipe au acelasi numar de puncte, 14, in Liga Nationala de baschet masculin dupa opt etape. BC Timisoara s-a impus dupa cinci ani (88-85) pe terenul echipei CSM CSU Oradea, scor 87-81 (47-42), Phoenix Galati a castigat in fieful dinamovistilor bucuresteni, 102-81 (58-28), alte doua formatii parasind terenul invinse in deplasare, U BT Cluj-Napoca, 75-89 (40-45) la CSM Steaua Bucuresti si BCM Universitatea FC Arges Pitesti,74-84 (33-34) la BC Mures.

CSU Sibiu a intrecut acasa pe SCM Universitatea Craiova cu 108-90 (54-46) gratie, indeosebi, evolutiei din ultimul sfert, 30-19. Ardelenii au acumulat 13 puncte, ca si stelistii. Derby-ul codaselor a fost adjudecat de Timba Timisoara, invingatoare la mare lupta pe terenul celor de la Politehnica Iasi, 87-86, dupa ce la pauza erau condusi cu 45-39.

Trei meciuri retin atentia din runda urmatoare: SCM Universitatea Craiova-U BT Cluj-Napoca, Phoenix Galati-SCM Timisoara si BCM Universitatea FC Arges Pitesti-CSM CSU Oradea.