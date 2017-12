Simona Halep incepe sezonul 2018 in China! Romania are cele mai multe participante la turneul de la Shenzhen

Simona Halep va incepe sezonul 2018 in China, la Shenzhen, acolo unde Romania va fi cea mai bine reprezentata tara.

Organizatorii turneului ce va debuta pe 1 ianuarie 2018 au anuntat lista jucatoarelor de tenis ce vor participa la Shenzhen, iar printre ele se afla nu mai putin de patru tenismene romance pe tabloul principal

Pe langa liderul mondial Simona Halep, vor intra in competitie Irina Begu, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu. Niculescu a castigat de doua ori proba de dublu a competitiei din China, in anii 2014, respectiv 2016, iar Raluca Olaru a ajuns pana in finala la inceputul anului actual.

„La Shenzhen suntem foarte multe romance, deşi nu cred ca sarbatoresc Anul Nou in China. Important e sa ne simtim bine. Turneul incepe pe 1 ianuarie, nu ştiu cat de tarziu vom putea sta”, a declarat Monica Niculescu, potrivit Digi Sport.

Printre jucatoarele straine aflate pe lista participantelor la Shenzhen se numara si nume precum Jelena Ostapenko sau Maria Sharapova.

Inainte de a intra intr-o competitie oficiala, Simona Halep va participa pe 23 si 24 decembrie la turneul demonstrativ World Tennis Thailand Championship 2017.