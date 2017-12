O fosta componenta a echipei nationale stie de ce a ratat Romania calificarea in sferturile Campionatului Mondial: „Aici am pacatuit un pic”

Echipa nationala de handbal a Romaniei a pierdut dramatic calificarea in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a fost invinsa de Cehia in ultima secunda a intalnirii in optimi.

Cristina Varzaru, fosta componenta a echipei nationale, a explicat ce a dus la acest esec si este de parere ca lotul a fost compus din prea multe jucatoare fara experienta.

”Am avut meciul in mana, dar cel putin pe tabela de marcaj, pana prin minutul 55 am condus la un gol, doua. Probabil ca miza acestui meci le-a coplesit pe jucatoare. Multe, foarte multe dintre ele lipsite de experienta si asta este momentul in care un pic de experienta te ajuta.

Probabil ca aici am pacatuit un pic. Altfel, echipa a aratat din ce in ce mai obosita. si sigur, pe buna dreptate, pentru ca asa cum am spus mai devreme, am dus campionatul acesta in aceleasi jucatoare, cu foarte putine schimburi.

Am condus mare parte din meci, insa nu am avut sentimentul ca le dominam. Din contra, am avut sentimentul ca Cehia usor, usor, nu cu foarte mult, dar a intrat in joc si a inceput sa devina mai sigura pe ea.

Romania la acest turneu a aratat ca munceste foarte mult si isi doreste foarte mult si este in cautarea caii succesului, in cautarea echipei, care, pe viitor, ne dorim si sper ca o sa ajungem sa fim o echipa de top. Este o echipa care a muncit foarte mult si eu personal nu am ce sa reprosez echipei”, a declarat Cristina Varzaru pentru Telekom Sport.