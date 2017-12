Lucian Sanmartean si-a deschis scoala de fotbal: „Incercam sa le oferim un drum in viata”. Ministrul Dunca si presedintele Burleanu, prezenti la eveniment

Lucian Sanmartean activeaza in prezent la FC Voluntari, echipa pentru care a debutat luni seara, in infrangerea cu 2-1 suferita in fata celor de la Dinamo. Ajuns la 37 de ani, „Magicianul” se gandeste la viitorul sau si a hotarat sa isi deschida o scoala de fotbal.

„Scoala de Fotbal Lucian Sanmartean” a fost inaugurata printr-un eveniment organizat marti, la care au fost prezente nume sonore precum ministrul tineretului si sportului Marius Dunca, presedintele FRF Razvan Burleanu, impresarul Anamaria Prodan si chiar fotbalistul FCSB-ului, Harlem Gnohere.

Institutia infiintata de Sanmartean este destinata copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani si se bucura de colaborarea cu Institutiile de Invatamant Lumina.

„Nu imi pregatesc retragerea, incercam sa educam noua generatie, sa le oferim un drum in viata si nimic mai mult. Faptul ca aceasta institutie are o baza si noi venim cu partea tehnica, sper sa reusim sa facem diferenta. Asteptam ca parintii sa-si aduca copiii, sa-i educe pentru un fotbal serios si sa beneficieze de aportul unei scoli serioase.

Noi ne vom ocupa de initiere si formare, e greu de crezut ca vom gasi un nou Hagi. Ne dorim, dar cred ca un nou ”Rege” al fotbalului nu se va mai naste niciodata. Ne dorim copii cu mentalitate sanatoasa, care sa faca sport. Sunt antrenori alesi de noi, care au lucrat cu copii si stiu sa-i motiveze”, a declarat Sanmartean, potrivit Digi Sport.

Sursa foto: Digi Sport