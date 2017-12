Flavius Stoican, dupa infrangerea cu Sepsi: „Cel mai durereos este ca am intrat in vestiar, iar jucatorii mei erau cu lacrimi in ochi”

CSM Poli Iasi si-a diminuat sansele de a prinde play-off-ul, dupa ce a fost invinsa la Brasov, de Sepsi Sfantu Gheorghe, cu scorul de 2-1.

Antrenorul moldovenilor, Flavius Stoican, a acuzat conditiile de joc si a dezvaluit ca si-a gasit jucatorii plangand in vestiar. Tehnicianul nu a putut decat sa isi felicite elevii pentru daruirea de care au dat dovada pe teren.

„Pe un asemenea teren, chiar se poate intampla orice, orice greseala te costa imediat. Cel mai dureros este faptul ca, atunci cand s-a terminat partida, am intrat in vestiar, iar jucatorii mei erau cu lacrimi in ochi, pentru ca au fost si alti factori care au decis acest rezultat. Ma refer, in primul rand, la terenul de joc.

Ne-am indeparatat destul de mult de zona de play-off si este o dezamagire foarte mare pentru noi. Chiar am simţit ca se poate. Mai ales acum, am avut un meci pe care puteam sa-l castigam. Noi ne doream sa jucam pe un teren foarte bine, pentru ca suntem o echipa care joaca fotbal, avem traseele noastre. Asta este. Eu mi-am felicitat jucatorii, s-au daruit, au muncit, se mai intampla in fotbal” , a declarat Flavius Stoican, potrivit Telekom Sport.