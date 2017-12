EXCLUSIV / Petre Grigoras tine cu PSG in dubla cu Real Madrid! Ce spune despre intalnirea FCSB-ului cu Lazio

Petre Grigoras, antrenorul echipei Farul Constanta, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre tragerea la sorti din cupele europene si a marturisit ca mizeaza pe PSG in acest sezon.

„Sincer, tin cu PSG-ul, pentru ca e o echipa care cred ca are un lot complet momentan. Cred ca va face o figura buna. Si anul trecut era o nuca tare, dar acum Real – PSG cred ca este de departe cel mai bun joc din Champions League. In ultimii ani, Real Madrid a fost echipa care a facut cam ce a vrut, are experienta mare din punctul asta de vedere. PSG-ul mi se pare cea mai valoroasa echipa si nu din prisma banilor cheltuiti in acest an”, a declarat Petre Grigoras in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

In ceea ce priveste intalnirea dintre FCSB si Lazio, Grigoras este realist si considera ca ros-albastrii pornesc cu sansa a doua, dar o surpriza nu ar fi imposibila: „Nu stiu daca era rasul lor. Am vazut si eu bucuria lor. Noi nu prea ne-am descurcat cu italienii in general. Ei ne-au fost cam nasici mereu. Lazio e o echipa puternica si este clar ca plecam cu sansa a doua. Cine stie ce se intampla pana la primavara, sa speram ca va reusi surpriza, pentru ca e clar ca ar fi o surpriza sa treaca de Lazio. E un adversar valoros pe care trebuie sa il respectam, dar jucand la un nivel ridicat si cu putina sansa poti sa treci de el”.