EXCLUSIV / Ce parere au oamenii din fotbal despre eliminarea nationalei de handbal de la Campionatul Mondial: „Nu trebuie sa fim neaparat dezamagiti”

Petre Grigoras, antrenorul formatiei Farul Constanta, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre eliminarea echipei nationale de handbal a Romaniei de la Campionatul Mondial din Germania in faza optimilor.

„Nu trebuie sa fim neaparat dezamagiti. Cred ca am fost prea bucurosi ca intalnim Cehia. N-am avut nici poarta asa cum aveam alta data, parca nici Crina Pintea nu a fost ea, cu toate astea nu ma asteptam sa pierdem. Cred ca am fi meritat sa ne calificam in sferturi. Am avut asa o strangere de inima cand am avut ca nu baga jucatoarele de baza mai deloc.

Ma uit la echipele mari si vad ca Norvegia sau Suedia nu stau intr-o singura jucatoare. Sincer imi pare rau ca nu am trecut mai departe, pentru ca aveam un culoar destul de bun, chiar daca urma sa intalnim Olanda. Poate ca am renuntat prea usor la Oana Manea, aveam extremele pe care le-am lasat acasa si care cred ca inca mai puteau ajuta echipa nationala. Poate a fost un risc asumat„, a declarat Petre Grigoras in cadrul emisiunii „Executii in direct”.