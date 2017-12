Eliza Buceschi, dupa eliminarea de la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Este doar vina noastra, am facut greseli inexplicabile”

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a fost eliminata de reprezentativa similara a Cehiei in faza optimilor de finala a Campionatului Mondial din Germania. Dupa o prima repriza buna, tricolorele au pierdut meciul in ultima secunda, iar Eliza Buceschi isi asuma vina pentru cele intamplate.

”Cred ca este doar vina noastra, am ratat prea mult, am facut greseli inexplicabile, poate ca ne-am dorit prea mult, in unele momente ne-am avantat fara sa gandim si ele au fost mai intelepte si de asta au castigat.

Acum doi ani noi eram Cehia, Brazilia era Romania. Astazi suntem noi, am mai patit-o in urma cu patru ani. Nu stiu ce s-a intamplat, este prea devreme sa spun ceva, cu siguranta vom analiza si vom gasi motivele. Singurul lucru care conteaza cu adevarat, in acest moment este ca pentru noi competitia s-a terminat si nu mai avem nimic de facut”, a declarat Eliza Buceschi, potrivit Telekom Sport.

Intrebata de eliminarile inregistrate de Romania in aceasta partida, 11 la numar, Eliza nu a avut o explicatie anume: ”Ar fi tardiv si nu are niciun sens sa vorbim acum. Am avut victoria in mainile noastre, trebuia sa ne desprindem la 4, 5 goluri cand am avut ocazia”.