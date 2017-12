Dan Alexa, despre secretele de la Dunarea Calarasi: „Asta am facut si mi-a iesit”

Dan Alexa este lider cu Dunarea Calarasi in clasamentul Ligii a II-a si nu are nicio infrangere inregistrata de cand a preluat echipa. Fostul tehnician al Concordiei a recunoscut ca nu se astepta la o asemenea performanta, el propunandu-si doar salvarea de la retrogradare in momentul semnarii intelegerii cu conducerea calaraseana.

Aceasta clasare le-a oferit aripi celor de la Dunarea si cu totii viseaza la o promovare istorica, dar Alexa este constient de munca pe care trebuie sa o depuna elevii sai pentru a ajunge sa paseasca pe prima scena a fotbalului romanesc.

„Cand am acceptat proiectul de la Dunarea, tot ce-mi doream era sa scap echipa de la retrogradare. E clar ca asta era obiectivul nostru. Echipa avea trei infrangeri si am muncit mult pentru a duce baietii pe-un drum bun. M-au ascultat, au fost alaturi de mine, am format impreuna o mare familie si asta ne-a ajutat. Asta am facut si mi-a iesit! Trebuie sa recunosc ca nu ma asteptam niciodata sa fiu pe primul loc la finalul anului!

Daca pana acum se vorbea cum sa ne salvam de la retrogradare, acum vreau sa obtinem o promovare istorica in prima divizie. Cred ca toata lumea viseaza asta! Avem liniste la echipa si asta ne ajuta foarte mult, dar trebuie sa muncim, nu sa fim cu nasul pe sus si sa ne credem cei mai buni. Le multumesc tuturor celor de aici pentru ca sunt alaturi de echipa, in special domnului presedinte care ne lasa sa muncim si sa obtinem rezultate si sa facem performanta”, a declarat Dan Alexa, potrivit Telekom Sport.