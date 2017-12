Cristina Neagu, la revenirea in tara: „Sunt trista, sunt frustrata, sunt dezamagita. Au trecut multe ore de la meci, insa nu mi-am revenit”

Delegatia Romaniei a revenit in tara dupa ce ”tricolorele” au fost eliminate de Cehia de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin. Cu lacrimi in ochi, Cristina Neagu a avut un discurs de lider adevarat si a explicat motivele pentru care Romania a parasit competitia atat de devreme.

Nationala Romaniei a fost eliminata inca din optimile Campionatului Mondiale de Handbal Feminin. ”Tricolorele” au pierdut cu 28-27 in fata Cehiei, desi Romania a condus tot meciul. Cehia a revenit insa pe final si a marcat golul victoriei la ultima faza. Cristina Neagu spune ca a fost o eliminare foarte dureroasa si una dintre probleme a fost ca jucatoarele lui Ambros Martin nu au avut experienta si s-au lasat complesite de presiune.

”Au existat asteptari si acum, si de fiecare data, nu e niciun fel de problema. Am mai vorbit de multe ori despre asta. Eu am incercat de fiecare data sa-mi fac datoria pentru nationala. si am facut-o si de data asta, cat am putut de bine. Cred ca, exact asa cum am spus ca dupa meciurile din grupa intram intr-o alta competitie, acest sistem eliminatoriu pune foarte mare presiune pe echipa si lucrul asta eu l-am simtit imediat. Din vestiar, de la incalzire, din timpul meciului. Am incercat sa vorbesc cu fetele, e foarte greu sa schimbi lucrurile an momentele acelea. Am jucat cu frica, asta s-a intamplat. stiu ca lumea vorbeste despre ratari si greseli, s.a.m.d., insa echipa Romaniei n-a fost la fel de relaxata ca in meciurile din grupa si asta a fost problema”, a declarat Cristina Neagu.

Capitanul nationalei Romaniei spune ca aparare a fost un alt punct vulnerabil: ”Din punctul meu de vedere, apararea a fost marea problema a echipei noastre la toate meciurile de la acest Campionat Mondial si am spus dupa al doilea meci, impotriva Sloveniei, ca nu poti sa primesti aproape 30 de goluri si sa incerci sa dai cu unul mai mult ca sa castigi meciurile. Asa ceva este foarte greu pentru noi. S-a dovedit inca o data”.

Cea mai buna jucatoare din lume sustine ca a fost foarte afectata dupa aceasta eliminare: ”Sunt trista, sunt frustrata, sunt dezamagita. Au trecut multe ore de la meci, insa nu mi-am revenit, sa spun asa. Ma afecteaza foarte mult lucrul acesta, pentru ca am simtit ca avem o atmosfera foarte buna la echipa si ca se putea mai mult. Din pacate, cred ca ne-a fost frica sa visam la mai mult.

E o echipa in reconstructie si in momentele astea foarte importante si pline de tensiune se vede faptul ca avem o echipa fara experienta la acest nivel. Probabil ca jucand impotriva Cehiei eram echipa favorita, mai bine cotata, intalneam unul dintrei cei mai slabi adversari din optimi. Probabil si asta a fost un stres in plus pentru noi. Cehia a jucat fara presiune. Pur si simplu a fost relaxata si pe final, ati vazut si voi, a preluat conducerea si ne-a batut la modul in care ne-a batut”.

Intrebata ce ar trebui sa invete colegele sale din aceasta eliminare, Cristina Neagu spune ca jucatoarele lui Ambros Martin au cedat presiunii si ar trebui sa fie mult mai relaxate in asemenea situatii. De asemenea, a subliniat din nou ca Romania a avut mari probleme in aparare.

”Sa se relaxeze mai mult. Si imi doream sa jucam mai mult cum am facut-o in meciurile din grupa. Nimic altceva. si, asa cum am zis, marea noastra problema e apararea. In aparare poate nu trebuie atat de multa stiinta, cat munca si inima in aparare. Pentru ca am primit foarte multe goluri si e foarte greu sa inscrii 30 de goluri meci de meci ca sa poti sa castigi meciuri. Daca scoteam 5-6 mingi in aparare, era un meci chiar relaxant pentru noi si castigam la o diferenta relaxanta si nu mai traiam stresul din finalul de meci. Pentru ca chiar si in minutul 59 si 30 de secunde noi am avut un atac bun si am inscris. insa, ma rog, am jucat si foarte mult din meci in inferioritate numerica. Eu nu vorbit de arbitraje de obicei, dar a fost cel putin ciudat, pentru ca la un momentdat aveam sentimentul ca orice facem in aparare cineva va fi eliminat. Insa cu siguranta nu arbitrii au pierdut meciul”, a mai spus Neagu.

Telekom Sport